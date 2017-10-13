Выбор президента России могут повлиять на стоимость недвижимости в Тюмени, сообщает «РБК Тюмень».

Риелторская компания «этажи» подготовила прогноз, согласно которому к концу 2019 года цены на жилье в новостройках вырастут на 3,2 процента, на вторичном рынке - на 4,6 процента.

«По вторичке мы наблюдаем беспрерывное падение 9с первого квартала 2015 года. Рынок первичного жилья нащупал дно, цены выровнялись. Мы считаем, что в целом рынок стабилизировался, и сейчас пойдет планомерный рост стоимости. Наш прогноз, что к концу 2019 года цена на новостройки вырастет до 55,9 тыс. рублей (за кв.м, - прим. ред.), на вторичном рынке — до 61,5 тыс. рублей», — уточнил гендиректор компании Ильдар Хусаинов.

Напомним, что в 2018 году в России состоятся выборы президента. «Практика показывает, что в предыдущие предвыборные периоды цены на жилье росли, спрос активизировался», — уточнил эксперт.