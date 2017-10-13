К 2019 году бытовая техника может стать экономней на 40 процентов

В 2018-2019 году Россия может ввести требования энергосбережения для всей бытовой техники, сообщают «Известия» ссылаясь на представителей Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Росстандарт заявил, что разработано 54 ГОСТа, которые в итоге помогут россиянам сэкономить на электричестве до 40 процентов. Экономными станут телевизоры, стиральные машины, холодильники и другая техника.

«Ранее подобных требований на уровне Союза не было. В настоящее время по результатам консультативного комитета ЕЭК совместно со сторонами дорабатывает проект техрегламента и перечень стандартов к нему», – добавляют представители комиссии.