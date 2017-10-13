США готовые вернуть российские флаги, спущенные со здания консульства в России в Сан-Франциско, об этом заявила в Госдепартаменте США Хизер Нойерт, сообщает «Интерфакс».

«Я могу сказать, что российские флаги со здания российского консульства в Сан-Франциско были спущены с уважением, они хранятся в безопасности», – заявила она.

«Я могу сказать, что флаг здесь, в Вашингтоне, был также снят и на данный момент находится в сохранности в здании. Российские власти уведомлены, что мы сможем вернуть эти флаги, когда это будет удобно», – добавила Нойерт.

Также она заявила, что «в мире нет страны, которая с большим почтением, (чем США - ИФ), относится к своему флагу и флагам других наций».