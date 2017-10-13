Поисковые отряды Югры стали лучшими на Урале

В Челябинской области завершились военно-поисковые сборы «К поиску готов!». В них принимали участие более 250 активистов «Поискового движения России» со всего Уральского федерального округа, в том числе и югорчане.

Наш округ представлял сводный поисковой отряд, куда вошли и члены поискового отряда «Следопыт» Нижневартовского государственного университета. По итогам конкурсных испытаний сводный студенческий поисковый отряд Югры занял 1 место в возрастной категории 18-25 лет. Представители ещё одного югорского отряда стали победителями в возрастной категории от 14 до 18 лет – речь идёт о поисковиках из «Самотлора».

Программа сборов состояла из образовательного и соревновательного модулей. В течение четырёх дней поисковики из Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов проходили образовательную программу, повышающую уровень работы в поисковых экспедициях. Также они соревновались в знании топографии и военной археологии, вооружения, обмундирования Красной Армии и других поисковых дисциплинах. Основой образовательной программы, в свою очередь, стали мастер-классы ведущих российских специалистов по поисковой работе.