Губернатора Югры поблагодарили за развитие адаптивного спорта

В адрес губернатора Натальи Комаровой пришло благодарственное письмо от президента Сурдлимпийского комитета России Александра Романцова, который поздравил жителей региона с успешным выступлением югорчан на XXIII летних Сурдлимпийских играх.

XXIII летние Сурдлимпийские игры проходили с 18 по 30 июля 2017 года в турецком Самсуне. Всего участие в них приняли порядка 2627 спортсменов из 85 стран мира. Сборная России заняла первое место в неофициальном командном зачете Игр, завоевав 199 медалей - 85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую.

Вклад в триумфальное выступление национальной команды внесли и югорские спортсмены. Так, чемпионом Сурдлимпийских игр стал Максим Бган (легкая атлетика, метание молота), бронзовыми призерами названы Владимир Шмыгин, Максим Салмин, Роман Симановский и Георгий Плешкевич (волейбол).

«Поздравляем Вас, уважаемая Наталья Владимировна, с успешным выступлением спортсменов на XXIII летних Сурдлимпийских играх и выражаем признательность за внимание, которое вы уделяете развитию адаптивной физической культуры и спорта в регионе», - говорится в письме.