«Сургутнефтегаз» и коренные жители обсудили развитие парка Нумто

В Белоярском состоялись общественные слушания по поводу бурения «Сургутнефтегазом» поисково-оценочной скважины в центральной части природного парка «Нумто».

Главный вопрос дискуссии – оценка негативного воздействия промышленной деятельности на окружающую среду. Накануне встречи экоактивисты пытались сорвать обсуждение планов промышленников. Они направили обращение в прокуратуру, требовали признать слушания несостоявшимися, однако лично в зал заседаний администрации Белоярского района не явились.

Местоположение скважины и трассы перевозки бурового оборудование уже согласовано с коренными жителями - главами восьми семей, которые постоянно проживают на стойбищах в центральной части природного парка и занимаются традиционными промыслами. В публичных слушаниях принял участие директор «Нумто» Людмила Матвеева, представитель Природнадзора Югры, Белоярского лесничества и, конечно, жители. В роли председателя выступил глава Белоярского района Сергей Маненков.

Он заявил, что нареканий и замечаний в адрес «Сургутнефтегаза» ни по одному вопросу не было.

«Мы понимаем, что на этом обсуждение вопроса не заканчивается. Будут даны 30 дней, в течение которых любой житель, работник компании сможет выйти с новым предложением, замечанием по обсуждаемой теме», - подчеркнул глава района.

Проектную документацию по скважине и протокол общественных слушаний через 30 дней после их завершения направят на экологическую экспертизу. В случае положительного заключения «Сургутнефтегаз» сможет приступить к строительству временной трассы перевозки бурового оборудования и начать строительство скважины глубиной более 3 тысяч метров.