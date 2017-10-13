​Америка зафиксировала подземные толчки в районе ядерного полигона КНДР. Очередное ядерное испытание?

США зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,9 в районе испытания ядерного оружия КНДР, однако эксперты не могут точно сказать чем они вызваны, сообщают «Ведомости».

Эпицентр толчков находился в 25 км от крупнейшего ядерного полигона КНДР Пунгери. Отмечается, что очаг находился на глубине 5 километров.

«Событие произошло в районе, где произошло предыдущее ядерное испытание КНДР. Событие имеет характеристики, напоминающие землетрясение, однако в настоящее время мы не можем окончательно подтвердить характер этого события», – уточнили в службе.