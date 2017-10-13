В Югре прошел фестиваль, посвященный Международному дню пожилых людей

На протяжении нескольких дней, с 29 сентября по 03 октября, в окружной столице шел фестиваль, посвященный Международному дню пожилых людей. Это событие проходит уже в шестой раз. В рамках фестиваля на базе открытого стадиона «Югра-Атлетикс», Ледового дворца спорта, Центра развития теннисного спорта и Югорской шахматной академии состоялись соревнования. 170 ветеранов спорта из 17 муниципальных образований состязались в дартсе, бильярде, шашках, настольном теннисе и плавании.

«Участников фестиваля с трудом назовешь пожилыми людьми, потому что их задору и самоотверженности могут позавидовать даже самые молодые атлеты. Конечно, спортивная составляющая этих соревнований важна, но не менее самой возможности общения с единомышленниками. Многие из тех, кто приехал в Ханты-Мансийск в этом году, участвуют в фестивале ежегодно и с нетерпением ждут встречи с товарищами и друзьями, которых они обрели на спортивных площадках», – рассказал Валерий Радченко, директор АУ «ЮграМегаСпорт».

Сборная команда города Сургута достойно выступила на фестивале и в общекомандном зачете заняла почетное второе место с незначительным отставанием от первого с разницей всего лишь в одно очко.