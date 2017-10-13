В Югре пройдет большой этнографический диктант

В Югре в очередной раз пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Мероприятие пройдет 3 ноября. В этом году акция получила статус международной, поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.

В Ханты-Мансийском автономном округе для проведения акции организованы 33 площадки - в Ханты-Мансийске, Сургуте, Мегионе, Покачах, Пыть-Яхе, Нягани, Нижневартовске, Урае, Игриме. Их адреса можно найти на сайте Федерального агентства по делам национальностей России www.fadn.gov.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях.

Стать участником диктанта может любой желающий - достаточно обратиться на региональную площадку его написания, независимо от места жительства. Итоги акции подведут ко Дню Конституции – 12 декабря.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Региональным координатором по подготовке и проведению диктанта в Югре является Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, тел. 8 (3467) 33-54-35.