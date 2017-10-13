​Министр здравоохранения: Алкоголь может быть полезен, но в малых дозах

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что алкоголь может быть полезен, однако подчеркнула, что в малых дозах, сообщают «Ведомости».

По словам Скворцовой, алкоголь является крайне сложной темой для обсуждения.

«Микродозы <…> проводят профилактику развития атеросклероза. Не случайно во Франции самый низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний… Но доза, которая работает позитивно, — это доза до 90 г чистого спирта в неделю», — сказала она.

Она отмечает, что 90-300 граммов в неделю – доза «серой зоны», которая не приносит особого вреда. Однако повышение этой дозы может навредить для организма.

«Это не только алкогольные циррозы печени, это панкреатиты, артериальная гипертония, это инфаркты и так далее», – добавила она.