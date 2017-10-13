​С юбилеем! Газета «Новый Город» подготовила спецвыпуск в честь 40-летия Сургутнефтегаза // ОБЗОР

Сегодня, 13 октября, компания Сургутнефтегаз официально празднует свой 40-летний юбилей. Торжественное мероприятие пройдет в ДИ «Нефтяник».

В качестве творческого подарка нефтяникам редакция газеты «Новый Город» подготовила спецвыпуск, посвященный главной компании Сургута. В нем подписчики прочитают о том, как Сургутнефтегаз прошел через экономические бури последних лет, что он построил для нашего города, вспомнят бывших директоров и почетных работников компании, вошедших в историю города. Там же будет опубликовано интервью генерального директора Владимира Богданова – правда, тоже историческое – от октября 1997 года. Крайне любопытно узнать, что же глава сургутских нефтяников говорил о компании и городе на 20-летие Сургутнефтегаза. Между тем, перелистывая страницы спецвыпуска, вы сможете увидеть все исторические вехи предприятия – от момента создания до 2017 года.

Почти все материалы спецвыпуска мы опубликуем на siapress.ru, а его полную версию вы можете прочитать по этой ссылке, либо непосредственно взяв в руки газету «Новый Город».