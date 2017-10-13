МИД КНДР: Крым - неотъемлемая часть России

Посольство России в КНДР сообщило, что в Пхеньяне издан новый атлас, на котором Крым окрашен в цвет России, передает «Meduza».

Северная Корея заявила, что считает Крым «неотъемлемой частью Российской Федерации».

«Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», — написали сотрудники посольства в официальном фейсбуке представительства.

Посольство отметило, что обратилось за комментарием после издания в КНДР нового политического атласа мира. «Обратили внимание на то, что полуостров Крым (стр. 240-242) уже окрашен в российские цвета», — отметили в посольстве.