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МИД КНДР: Крым - неотъемлемая часть России

Посольство России в КНДР сообщило, что в Пхеньяне издан новый атлас, на котором Крым окрашен в цвет России, передает «Meduza».

Северная Корея заявила, что считает Крым «неотъемлемой частью Российской Федерации».

«Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», — написали сотрудники посольства в официальном фейсбуке представительства.

Посольство отметило, что обратилось за комментарием после издания в КНДР нового политического атласа мира. «Обратили внимание на то, что полуостров Крым (стр. 240-242) уже окрашен в российские цвета», — отметили в посольстве.


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Сегодня в 09:48, просмотров: 384, комментариев: 18


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Комментарии:
tanatos49
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Сегодня в 09:59
Сереная Корея признаёт (понятно желание русофобской Медузы вставить шпильку), США не признаёт... Какая разница? Сейчас это внутренне дело РФ.
Гордым украм не нужно было устраивать майдан и совершать гос. переворот, и Крым остался бы за Украиной.
Сергей Б
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Сегодня в 11:26
Ну, теперь США точно Крым не признают и новыми санкциями обложат.
tanatos49 Сергей Б
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Сегодня в 11:48
Ога, а вот если бы Северная Корея не выпустила этот атлас, то и санкции бы сразу сняли, и Крым признали.
444
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Сегодня в 12:06
Отрадно, что даже бюджетный запутинский тролль считает унизительным признание главного завоевания Путина - Крыма горсткой изгоев. Даже он уверен, что только русофобы могут информировать своих читателей о самом факте (без всяких оценок и комментариев) очередной победы российской дипломатии. То ли еще будет!
И, конечно, у преступника всегда жертва виновата. Насильник несет что-то про "а че она юбку надела?", вор "а че у него кошелек в кармане лежал?", а бандит твердит "а че в банке деньги хранят?"
tanatos49
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Сегодня в 12:33
>>И, конечно, у преступника всегда жертва виновата.
А "жертву" предупреждали "Не нужно майданить, не нужно нарушать свои же законы, не нужно свергать президента - и продолжать думать, что РФ закроет глаза на бардак у своих границ".
Кто ж вам виноват, что жертва отрубила себе ногу топором, а теперь винит всех кроме себя?
tanatos49 444
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Сегодня в 12:35
>>То ли еще будет!
Донбасс перейдет к России, а Западная Украина достанется Польше? Всё может быть
tanatos49 tanatos49
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Сегодня в 12:38
>>И, конечно, у преступника всегда жертва виновата.
PS
И особенно веселит стенанию про "жертву", на фоне того, как сама Украина, в начале 90-х, начхала на мнение жителей Крыма и присоединила полуостров.
444 tanatos49
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Сегодня в 12:48
Точно! Жертва сама себя изнасиловала и вообще оказалась не девственницей. Циничнее не скажешь.
444 tanatos49
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Сегодня в 12:57
Как бы в результате правления вашего царя-Путина Россию не постигла очередная катастрофа с полным разрушением государства, держащегося лишь на цинизме, пропагандистской лжи, жажде имперского реванша и репрессиях.
tanatos49 444
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Сегодня в 13:24
>>Точно! Жертва сама себя изнасиловала и вообще оказалась не девственницей. Циничнее не скажешь.
Цинизм - это пытаться представить майднанутых любителей поскакать с воплями "москалей на ножи", как невиновную жертву.
tanatos49 444
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Сегодня в 13:27
>>Как бы в результате правления вашего царя-Путина Россию
Если бы да кабы... А пока можете строчить ваши пасквили, это всё что вы можете.
Roks tanatos49
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Сегодня в 13:53
тарантас, такие как ты, вылизали задницу Николашке Второму,втянули в войну и предали....ничего личного, только исторический факт
tanatos49 Roks
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Сегодня в 14:00
Ничего личного, вы идиот.
Втянули в войну? Угу, стоило постоять в сторонке, пока Германия объявляет России войну. А предали такие, как вы - провокаторы и бездельники.
444 tanatos49
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Сегодня в 14:09
Дожились. "только можете строчить пасквили" запутинский бюджетный тролль несет тут на голубом глазу. Совсем уже совесть потеряли.
444 tanatos49
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Сегодня в 14:13
Какое уж тут "если б да кабы", когда Россию дважды уже узурпаторы власти довели до краха. А вам все мало. Охота с царем-Путиным попробовать еще разок.
444 tanatos49
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Сегодня в 14:35
Цинизм это объявить войну соседней стране, оккупировать и аннексировать огромную часть ее территории, ввести на другую ее часть гиркиных-стрелковых с танками, пушками, БУКами, не кончающимися топливом, боеприпасами и "ихтамнетами-отпускниками", а потом нести что-то про "они сами виноваты".
tanatos49 444
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Сегодня в 15:13
>>Цинизм это объявить войну соседней стране,
Тогда почему украинские призывники скрываются от призыва на территории страны-агрессора? А официальные власти Киева просят поставить им электроэнергию? И когда война была объявлена, дату уточните.

>>оккупировать и аннексировать огромную часть ее территории,
Может вы в Крым съездите, и там своими откровениями поделитесь? Или боитесь, что местные побьют?

>>ввести на другую ее часть гиркиных-стрелковых с танками, пушками, БУКами, не кончающимися топливом, боеприпасами и "ихтамнетами-отпускниками",
Когда Стрелков вошёл в Славянск (что случилось через неделю после объявления в АТО, прошу заметить) с ним было несколько десятков человек и стрелковое оружие. Когда ополчение выходило из окружённого города, их было уже несколько сотен и тяжёлая бронетехника. Давайте, расскажите сказки о заброске российскими транспортниками припасов в Славянк

>>а потом нести что-то про "они сами виноваты".
Ага, а майдан тоже Путин организовал? А захваты военных частей на Западе Украины, тоже его рук дело? Убийство людей в Одессе? Прыгать "москалей на ножи"? "А нас то за шо?"

а потом нести что-то про "они сами виноваты".
tanatos49 444
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Сегодня в 15:16
>>Какое уж тут "если б да кабы", когда Россию дважды уже узурпаторы власти довели до краха. А вам все мало. Охота с царем-Путиным попробовать еще разок.
Можете перебраться жить в/на Украину, там, говорят. недавно тирана Януковича сбросили и теперь наслаждаются безвизом, евроинтеграцией и настоящей демократией

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