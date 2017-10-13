Режиссер Алексей Учитель: «людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать»

Российские телеканалы заявили, что не будут показывать рекламу фильма «Матильда», сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на режиссера картины Алексея Учителя и источник, знакомый с переговорами о прокате фильма.

Стоит отметить, что компания «Каропрокат» уже оплатила рекламу фильма, однако ей были возвращены деньги.

«На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать», — сказал Учитель.

Режиссер отказался перечислять каналы, однако в ответ на уточняющий вопрос подтвердил, что речь идет, в частности, о Первом канале, «России 1» и НТВ.

«В пресс-службе «России 1» сообщили, что «прокатчик к телеканалу напрямую не обращался», а в «Пятнице» ответили, что «телеканал не может комментировать или опровергать коммерческие сделки селлера, поскольку не заключает их сам», – заявляет русская служба «Би-Би-Си».