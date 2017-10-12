Перинатальный центр в Сургуте может стать НИИ

Сургутский перинатальный центр, который планируется ввести в конце 2018 года, может стать научно-исследовательским институтом, работающим с новыми демографическими программами, передает РИА Новости слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

"Мы планируем в ближайшие годы ввести в эксплуатацию мощный центр, возможно даже научно-исследовательский институт, что думаю, эффективнее, который будет работать с новыми программами по сопровождению семей, желающих иметь детей — от зарождения до достижения ребенком 5-летнего возраста", — отметила на этой неделе глава региона во время встречи с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным, посетившим Югру с рабочим визитом.

В конце сентября в правительстве Югры состоялось заседание окружного проектного комитета, на котором рассматривался ход строительства перинатального центра. Объект возводится в рамках государственно-частного партнерства. Планируется, что учреждение будет введено в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Как отмечает подрядчик, процент готовности объекта в настоящее время высокий, по некоторым видам работ он превышает 90 процентов.