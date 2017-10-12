​Женская команда «Югра» стала победителем в Чемпионате России по блицу и быстрым шахматам в 2017 году

Женская команда «Югра» в составе Марины Нечаевой, Ольги Гири, Натальи Погониной, Баиры Ковановой и Анны Ушениной стала победителем в Чемпионате России по блицу и быстрым шахматам в 2017 году. Югорчанки по итогам десяти туров в блице первенствовали с 16 очками из 20, а в рапиде выиграли все 6 матчей и завершили турнир с результатом 12 командных очков из 12. Таким образом установив абсолютный рекорд.

Мужская команда «Югра» заняла третье место по быстрым шахматам, набрав 13 очков из 18 возможных.