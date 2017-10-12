Исландские футболисты отправятся в Вальгаллу

Сборная Исландии во время чемпионата мира 2018 года в России будет базироваться в Геленджике, сообщает Lenta.ru.

Федерация футбола Исландии определилась с отелем, в котором собирается разместиться национальная команда. Исландцев привлекла курортная инфраструктура Геленджика и интерьеры гостиницы.

«Отель выглядит не хуже обители скандинавских богов Вальгаллы. А футбольные боги заслуживают самого лучшего», — пишет издание The Reykjavik Grapevine.

Сборная Исландии стала победителем европейской отборочной группы I и впервые в истории вышла на чемпионат мира, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.