Исландские футболисты отправятся в Вальгаллу

Сборная Исландии во время чемпионата мира 2018 года в России будет базироваться в Геленджике, сообщает Lenta.ru.
Федерация футбола Исландии определилась с отелем, в котором собирается разместиться национальная команда. Исландцев привлекла курортная инфраструктура Геленджика и интерьеры гостиницы.
«Отель выглядит не хуже обители скандинавских богов Вальгаллы. А футбольные боги заслуживают самого лучшего», — пишет издание The Reykjavik Grapevine.
Сборная Исландии стала победителем европейской отборочной группы I и впервые в истории вышла на чемпионат мира, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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