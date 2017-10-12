​Владимир Путин обещал довести долю малого и среднего бизнеса в экономике страны до 40 процентов. Но потом

Президент России заявил, что доля малого и среднего бизнеса в экономике России составит 40 процентов. Правда, случится это к 2030 году. Как передает «Газета.Ru», Владимир Путин сделал ссылку на Германию, сказав, что там половина ВВП приходится на малый и средний бизнес, а в России это далеко не так, и эту вопиющую ситуацию нужно исправлять.

Правда, как это сделать в ситуации, когда доходы населения падают, а регулирующее воздействие и налоговая нагрузка от государства на тот же малый и средний бизнес растет. Кроме того, в России обрушились сразу несколько частных банков, которые традиционно более эффективно кредитуют малые предприятия. Возможно, тема с улучшением среды для частного бизнеса станет одним из пунктов предвыборной программы действующего президента.