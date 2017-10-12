В России запланирован серийный выпуск устройств, которые позволят набирать текст усилием мысли

В России к концу 2018 года запланирован серийный выпуск устройств «НейроЧат», которые позволять набирать текст усилием мысли, сообщает «ТАСС».

Главными пользователям таких устройств стану люди перенесшие инсульт, а также люди с тяжелыми нарушениями речи.

«Сейчас уже готовы опытные образцы [терминалов "НейроЧат"], они проходят клинические испытания. Промышленное серийное производство планируется начать в конце 2018 - начале 2019 года», – заявил исполнительный директор отраслевого союза «Нейронет» Александр Семенов.

«НейроЧат» состоит из программно-аппаратного комплекса, нейрогарнитуры и специального интерфейса «человек – машина». Таким образом, на голове человека закрепляется беспроводная гарнитура с электродами, и человек, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора, может набирать текст.