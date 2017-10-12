​Россияне все больше тратят в магазинах. Средний чек растет каждый месяц и достиг 524 рублей

Средний чек россиян после походов в магазины в сентябре вырос до 524 рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на холдинг «Ромир». Причем больше всех наращивают свои траты в магазинах жители Урала – в нашем федеральном округе рост составил 8,9 процента. В среднем по стране уровень роста небольшой – на 1,2 процента в сентябре и 3 процента в августе.

При этом россияне тратят в магазинах примерно столько же, сколько и год назад – в сентябре 2016 года средний чек был даже выше на 0,8 процента.