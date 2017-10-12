​На лидера организации «Христианское государство» завели уголовное дело по подозрению в экстремизме

На лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина завели уголовное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Уголовное дело заведено по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Собеседник агентства отметил, что дело было возбуждено после изучения следствием видео, размещенных Калининым в интернете, где звучали оскорбления в адрес мусульман.
Однако официальных данных от правоохранительных органов в отношении «Христианского государства» пока не было.
Напомним, что Наталья Поклонская направила запрос Генеральному прокурору России о принятии мер по запрету деятельности «Христианского государства — Святая Русь» за экстремистскую деятельность.
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