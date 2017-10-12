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В России обновят 15 процент автопарка скорой помощи

Министерство здравоохранения России рассказала о своих планах обновить 15 процентов парка машин скорой помощи по всей стране, об этом заявил главный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко, сообщает «ТАСС»

«В этом году по президентской программе закуплено 2,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи, которые поставлены в разные регионы РФ, дополнительно выделено еще 3 млрд рублей [на обновление парка машин скорой помощи]. Таким образом 15 процентов автомобилей в целом по стране будет обновлено [до конца года]», – сказал Багненко.


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Сегодня в 17:58, просмотров: 144, комментариев: 0


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