Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что по неименным пластиковым картам снять наличные будет невозможно, сообщают «Ведомости». Как передает ТАСС, он сказал, что такая практика «не соответствует цивилизованным подходам, существующим во всем мире».

Медведев отметил, что «движение денег здесь должно быть абсолютно прозрачным», в связи с чем будет запрещено снимать наличные с анонимных карт и электронных кошельков. Он заявил, что данные поправки помогут навести порядок с оборотом денег при использовании анонимных электронных средств платежа, так как неперсонифицированные инструменты «часто используются для обналичивания денег, причем денег, имеющих преступное происхождение, отмываются капиталы, взятки таким образом дают», – отмечает премьер.

Данный законопроект одобрен правительственной комиссией.