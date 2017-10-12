​Сургутские полицейские поймали воров-курильщиков

Накануне в дежурную часть полиции поступило четыре сообщения от сотрудников продуктовых магазинов города о кражах.

Стражам правопорядка удалось по горячим следам задержать всех воров.

Так, на улице Грибоедова мужчина 1999 года рождения, который ранее уже привлекался за мелкое хулиганство, проник в подсобное помещение торгового зала автозаправки и похитил сигареты на более чем семь тысяч рублей.

Еще двое 23-летних любителей табака были задержаны полицейскими за кражу более 60 пачек сигарет из магазина по улице Лермонтова.

Теперь эти курильщики могут попасть в тюрьму на пять лет.

Еще две кражи продуктов питания и алкоголя совершил мужчина 1991 года рождения и несовершеннолетний 2001 года рождения — один обворовал магазин на Кукуевицкого, а другой — на Маяковского. Эти воры могут сесть в тюрьму на два года.