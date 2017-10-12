​Пресс-секретарь Роскомнадзора не согласен с обвиненями по делу о мошенничестве против него

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался признать вину по делу о мошенничестве против него и других сотрудников ведомства, сообщает «Meduza».
Об этом заявил его адвокат Игорь Пегов. «Там нет ничего криминального. Никакой связи с нашим подзащитным тоже нет», — добавил адвокат.
Источник РБК заявили, что дело может быть связано с оформлением фиктивных сотрудников в одно из подразделений Роскомнадзора.
Напомним, три чиновника Роскомнадзора стали фигурантами дела о крупном мошенничестве.
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