​Депутаты Госдумы отменили свой визит в США из-за снятых российских флагов с бывшего консульства РФ в Сан-Франциско

Депутаты Госдумы отменили свой визит в США, который должен был состояться в Нью-Йорке 26-30 октября, сообщает «Meduza».

Отмечается, что визит отменен из-за снятых с бывшего консульства РФ в Сан-Франциско российских флагов. Решение было принято на уровне Совета Думы, сообщили «Интерфаксу» в аппарате нижней палаты парламента.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что здания, в которых размещалось консульство в Сан-Франциско – это российская собственность. «Я надеюсь, что США это решение пересмотрят, и флаг вернется на свое место, на свое законное место. Никакого пересмотра статуса этой собственности, насколько я знаю, не было», — сказал он.