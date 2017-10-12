​Депутат Госдумы Татьяна Гоголева: «Если мы не будем знать свой родной язык, не будет и народов ханты и манси»

Депутат Госдумы Татьяна Гоголева приняла участие в двух мотивировочных встречах-беседах со студентами из числа коренных малочисленных народов Севера о необходимости и важности изучения родного языка и культуры. В следствии чего администрацией Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа было принято решение возобновить изучение родных языков и культуры народов ханты и манси.

«Родной язык для народа – это как фундамент для дома, – отметила Татьяна Гоголева. – Если вы залили слабенький фундамент, то какие бы крепкие и хорошие стены вы не построили, ваш дом очень скоро разрушится. Так и с языком. Если мы не будем знать свой родной язык, не будет и народов ханты и манси».

В ходе визита в Сургут Татьяна Гоголева провела прием граждан по личным вопросам в местной общественной приемной ВПП «Единая Россия» и заявила, что все обращения взяла на личный контроль. Далее парламентарий встретилась с избирателями в Сургутской городской библиотеке им. А.С.Пушкина. Во встрече приняли участие пенсионеры, общественные деятели, представители коренных народов. Участников встречи волновали вопросы здравоохранения, трудоустройства молодежи, мер социальной поддержки многодетных семей, получения гражданства, жилищные вопросы.

В завершение рабочей поездки по Сургуту Татьяна Гоголева встретилась со студентами Сургутского государственного университета. Cстуденты задали депутату Государственной Думы интересующие их вопросы, сделали общее фото и договорились о дальнейшем сотрудничестве.