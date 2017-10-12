Пресс-секретарь президента Дмитрий песков заявил, что губернатор Псковской области Андрей Турчак подал в отставку по собственному желанию, сообщают «Ведомости».
Президент России Владимир Путин принял его отставку. Врио руководителя Псковской области назначен заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.
Стоит отметить, что этой осенью сменились уже 10 губернаторов.
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