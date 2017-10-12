Глава Сургута Вадим Шувалов стал героем мема в крупном интернет-сообществе «Лентач». Все это произошло из-за того, что Шувалов решил сэкономить на транспортных расходах и заставил чиновников ездить на такси.

Однако на самом деле пересадить чиновников на такси — правильно решение, которое назрело уже давно. Конкретно эта мера позволит бюджету экономить порядка 37-40 млн рублей в год (подробнее — здесь). Редакция СИА-ПРЕСС желает главе города успешно находить способы нетривиально сэкономить деньги бюджета и направить их на достойные цели.