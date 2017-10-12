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В Сургуте прошла презентация проекта детской площадки «Забава»

Фото Р. Нуриева admsurgut.ru
Фото Р. Нуриева admsurgut.ru

Накануне, 11 сентября, в Сургуте прошла презентация проекта детской площадки «Забава», облик которой наполнился новыми архитектурными формами и теперь полностью соответствует задуманному проекту, сообщает администрация Сургута.

В ноябре прошлого года на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» был реализован первый этап детской площадки «Забава». Её открытие явилось очередным шагом в реализации проекта «Дом Черного Лиса».

«Спасибо всем, кто пришел сегодня на эту площадку. За этот сезон сделано очень многое для создания комфортного пространства, и эта площадка тому подтверждение, – сказал Глава города Вадим Шувалов. – Я искренне рад за наших юных сургутян и гостей города: у них появилась замечательная возможность комфортно и весело проводить здесь время. Хочу выразить огромную благодарность коллективу ООО «Газпром трансгаз Сургут» за активную гражданскую позицию и за тандем, созданный с Администрацией города».

В текущем году культурный проект осуществлен в полном объеме. На площадке добавились малые архитектурные формы: домик-веранда, занимательный игровой лабиринт, лавочка-сороконожка, искусственное кострище, «священное дерево», а также специализированное игровое оборудование для маломобильных групп населения – подвесные качели, снабженные откидывающимся пандусом для заезда на платформу в инвалидной коляске.

По словам директора ИКЦ «Старый Сургут» Антона Акулова: «Данный проект уникален как по содержательному наполнению, так и оформлению территории. Архитектурные элементы, игровое оборудование и скульптурные композиции отражают этнокультурное своеобразие региона: традиции коренных народов Севера и русских старожилов Среднего Приобья».

Вход в игровой комплекс для горожан и гостей города свободный. Время работы площадки: ежедневно с 10.00 до 20.00 в зимнее время, в летнее – с 10.00 до 22.00.


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Сегодня в 15:21, просмотров: 210, комментариев: 0


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