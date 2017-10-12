Судьбу ботанического сада в Сургуте будут решать в городской думе

Вопрос существования сургутского ботанического сада в парке «За Саймой» станет одной из главных тем октябрьской рабочей сессии городской думы. Об этом стало известно на круглом столе Общероссийского народного фронта (ОНФ), который прошел накануне в СурГУ. К обсуждению присоединились чиновники сургутской администрации, депутаты городской думы и преподаватели университета.

Перед началом круглого стола своим мнением о ботаническом саде поделился депутат окружной думы и по совместительству член регионального штаба ОНФ в Югре Валерий Салахов.

«Создание университета подразумевало появление ботанического сада, который позволил бы проводить селекцию растений для их распространения на Севере. Больше того, было постановление правительства Югры о том, что единственный ботанический сад в округе должен находится в Сургуте в соответствии с выделенными территориями. Поэтому главный вопрос для меня не в том, хотите или не хотите сохранять ботсад, а как выполняется постановление правительства», - рассказал Валерий Салахов.

Круглый стол показал, что у проекта ботанического сада. Во-первых, как было известно ранее, официально ботсада на территории парка не существует, а в постановлении правительства округа не указано, где его нужно размещать. Во-вторых, представители университета сообщили о том, что без помощи администрации города содержать сад вуз не сможет. В то же время, участники круглого стола признали, что сворачивать этот проект в Год экологии в России было бы по меньшей мере странно. Возникли при этом и недоразумения. Так глава Сургута Вадим Шувалов по какой-то причине был в недоумении от того, что ОНФ не сообщил администрации, что председателем круглого стола станет Валерий Салахов.

Несмотря на явное желание общественников прийти к какому-то решению и намечающие точки соприкосновения двух сторон, по итогу встречи никакого продуктивного результата достигнуто не было. Обсуждение судьбы ботанического сада было перенесено на рабочую сессию городской думы, которая начнется 13 октября с заседания комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию.