​Педагоги Детского технопарка «Кванториум» приняли участие в Фестивале «Наука 0+»

Педагоги Детского технопарка «Кванториум» приняли участие в Фестивале науки «Наука 0+», проходившем в Ханты-Мансийске с 5 по 6 октября.
В 2017 году для юных исследователей и зрелых ученых, студентов и их учителей, единомышленников и просто любознательных и интересующихся наукой людей организаторы Фестиваля представили 9 увлекательных лабораторий:
- «Техническая лаборатория. Кафедра кибернетики»;
- «Конструкторская лаборатория. Кафедра биологии»;
- «Научно-исследовательская лаборатория. Кафедра истории»;
- «Лаборатория передовых идей. Проект «Открытая наука»;
- «Физическая лаборатория. Кафедра физики»;
- «Музейная лаборатория. Кафедра истории. Презентация музейного предмета - электрогенератора»;
- «Лаборатория практических занятий. Кафедра геологии»;
- «IT-лаборатория. Кафедра информатики»;
- «Химическая лаборатория. Кафедра химии».
«Региональный молодежный центр» (Детский технопарк «Кванториум») представлял 2 площадки: «Техническая лаборатория. Кафедра кибернетики» и. «Конструкторская лаборатория. Кафедра биологии».
Стоит отметить, что в 2018 году участников Фестиваля ждут новые открытия, научные свершения, положительные эмоции, яркие впечатления. Зерно знаний, заложенное в 2017 году, непременно «прорастёт» в большой интерес к науке.
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