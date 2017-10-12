​Педагоги Детского технопарка «Кванториум» приняли участие в Фестивале «Наука 0+»

Педагоги Детского технопарка «Кванториум» приняли участие в Фестивале науки «Наука 0+», проходившем в Ханты-Мансийске с 5 по 6 октября.

В 2017 году для юных исследователей и зрелых ученых, студентов и их учителей, единомышленников и просто любознательных и интересующихся наукой людей организаторы Фестиваля представили 9 увлекательных лабораторий:

«Техническая лаборатория. Кафедра кибернетики»; «Конструкторская лаборатория. Кафедра биологии»; «Научно-исследовательская лаборатория. Кафедра истории»; «Лаборатория передовых идей. Проект «Открытая наука»; «Физическая лаборатория. Кафедра физики»; «Музейная лаборатория. Кафедра истории. Презентация музейного предмета - электрогенератора»; «Лаборатория практических занятий. Кафедра геологии»; «IT-лаборатория. Кафедра информатики»; «Химическая лаборатория. Кафедра химии».

«Региональный молодежный центр» (Детский технопарк «Кванториум») представлял 2 площадки: «Техническая лаборатория. Кафедра кибернетики» и. «Конструкторская лаборатория. Кафедра биологии».

Стоит отметить, что в 2018 году участников Фестиваля ждут новые открытия, научные свершения, положительные эмоции, яркие впечатления. Зерно знаний, заложенное в 2017 году, непременно «прорастёт» в большой интерес к науке.