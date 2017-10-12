В сургутском поселке Снежный завершена работа по обустройству новой дороги. Проект включает целый комплекс мероприятий – от асфальтирования проезжей части до обеспечения водоснабжением будущих домов, что в перспективе возведут вдоль дороги.

«Закольцевав эту дорогу в будущем, как и инженерные сети вокруг поселка, мы сможем зайти внутрь населенного пункта, чтобы обеспечивать инфраструктурой всех остальных. Это очень важно, – подчеркнул глава Сургута Вадим Шувалов. – Кроме того, те инженерные сети, которые обустроены подрядчиком вдоль этой дороги, позволят нам выделять здесь земельные участки для многодетных семей под индивидуальное жилищное строительство. В Сургуте не так много территорий, которые можно отдать под эти цели, проблематично найти такие участки, к которым подведены вода, газ, электроэнергия, где есть водоотведение. Теперь здесь все эти инженерные сети в полной мере присутствуют, - Общая стоимость проекта — 111 млн рублей».

Помимо строительства дороги, подрядчик также выполнил работы по благоустройству территории общего пользования: обустроил внутриквартальные проезды, тротуары, дорожки, площадки, озеленил прилегающую к дороге территорию.

«Подрядчик показал себя достойно. Серьезных вопросов в процессе работы к нему не возникало», – пояснил заместитель главы Сургута Роман Меркулов.