Центробанк России представил дизайн новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

Сегодня, 12 октября, Центральный Банк России представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

изайн новых банкнот был утвержден ещё летом этого года. По словам Георгия Лунтовского, занимавшего в мае должность первого зампреда Банка России, одна из банкнот выпущена с применением новых технологий, в частности, будет пропитана полимером для увеличения срока службы.

На купюре номиналом 2000 рублей изображены символы Дальнего Востока (космодром Восточный, мост на остров Русский), номиналом 200 рублей - символы Севастополя (Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям).

Предполагалось, что в обращение они поступят в октябре, однако по актуальным данным банконты поступят в обращение до конца 2017 года.