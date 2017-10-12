Центробанк допустил возможность новых санации на российском банковском рынке

Зампред Центробанка Василий Поздышев допустил возможность новых санации на российском банковском рынке, сообщают «Ведомости».

Об этом он заявил в эфире «России 24», заявив, что новые санации «могут быть, потому что ни один банк не застрахован от серьезного оттока». И добавил, что в среднем на 9-10 отозванных лицензий приходится одна санация.

По словам Поздышева, расходы на оздоровление Бинбанка и «ФК Открытие» могут составить в общей сложности 800-820 млрд руб.