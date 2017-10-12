Сотрудниц нью-йоркского ресторана уволили после видеоролика про «Путинбургер»

Дарью Пауто и Тамару Илизарову уволили после видеоролика про «Путинбургер», который якобы подавали в заведении Lucyʼs Cantina Royale в день рождения президента России Владимира Путина, сообщает «Meduza», со ссылкой на телеканал Дождь.

По словам телеканала, Пауто заявила, что ей «сказали в ресторане не появляться» и что она «принципиально» не рассматривает возможность дальнейшей работы там.

Данную информацию подтвердили дождю сотрудники ресторана. «Как рассказала Пауто Дождю, менеджер ресторана сделал это со словами «Я не хочу, но я должен», – сообщает Дождь.