С закрытого консульства России в Сан-Франциско сорвали российские флаги, сообщает «Meduza».

В связи с данной ситуацией «американской стороне направлен решительный протест», заявили в посольстве.

«Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — сказано в сообщении в официальном фейсбуке представительства.

Реакции США на обвинения пока не последовало.