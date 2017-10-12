С закрытого консульства России в Сан-Франциско сорвали российские флаги, сообщает «Meduza».
В связи с данной ситуацией «американской стороне направлен решительный протест», заявили в посольстве.
«Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — сказано в сообщении в официальном фейсбуке представительства.
Реакции США на обвинения пока не последовало.
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