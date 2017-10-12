Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин представил нового руководителя крупнейшей управляющей компании города

Депутат думы города Ханты-Мансийска Софья Трапезникова стала новым руководителем муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление». Такое кадровое решение принял глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и пояснил: «Компетентного руководителя любого уровня - мастера участка, главного инженера, директора всегда отличает способность испытывать эмоциональный подъем от своей работы, жить интересами предприятия, отстаивать их в любых, даже критических обстоятельствах. И это обязательное условие эффективного руководителя. Уверен, что Софья Анриевна живет тем делом, которым занимается. Она хорошо знакома с вопросами ЖКХ, прекрасно ориентируется в законодательстве. Более того, она - инициатор и председатель успешного ТСЖ в городе».

Софья Трапезникова поблагодарила Главу за оказанное доверие и выразила готовность нести ответственность за предприятие.

Напомним, Муниципальное предприятие «ЖКУ» - самая крупная организация по обслуживанию жилого фонда в Ханты-Мансийске. На балансе организации – 704 многоквартирных дома, из них около 600 – в деревянном исполнении. Сегодня на предприятии трудятся без малого 300 человек.