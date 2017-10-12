Да неужели?! Сургутских чиновников пересадят со служебных машин на такси

Глава города Вадим Шувалов заявил, что чиновники Сургута пересядут со служебного транспорта на такси, сообщает «Stv».

С помощью таких мер администрация хочет добиться экономии денежных средств. Таким образом служебные авто останутся только у руководства и высокопоставленных гостей. Остальные чиновники в обязательном порядке пересядут на такси. Отмечается, что большая часть автопарка будет распродана.

«В ближайшее время мы перейдем на этот вид транспорта, что, по прогнозам до конца года составит экономию порядка 17 миллионов рублей, — подсчитал глава Сургута. — В масштабе года, с учетом процедуры по сокращению штата водителей и соответствующих выплат, эта цифра будет в районе 37-40 миллионов рублей».