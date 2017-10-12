Андрей Малахов основал собственную телекомпанию

Телеведущий Андрей Малахов основал компанию, которая займется производством проектов для телевидения, сообщает «Lenta» со ссылкой на «StarHit».

Компания будет называться «ТВ Хит», однако доля Малахова в уставном капитале составляет 50 процентов, другая половина принадлежит продюсеру и медиаменеджеру Александру Митрошенкову.

Уже известно, что Малахов станет генеральным продюсером «ТВ Хит», а должность генерального директора займет член Академии российского телевидения Александра Новикова.