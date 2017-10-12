Три чиновника Роскомнадзора стали фигурантами дела о крупном мошенничестве, сообщает «ЭХО Москвы».

Среди них пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Не смотря на то, что расследование началось ещё на прошлой неделе, суд отказался арестовывать Ампелонского по просьбе следствия. Вторым подозреваемым стал глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков, он сейчас под домашним арестом.

Отметим, что Роскомнадзор официальных комментариев не дал.

По данным «Ведомостей», речь может идти о нарушениях, которые были выявлены в главном радиочастотном центре.