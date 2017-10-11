В регионах «тюменской матрешки» банки изменили лимиты по кредитным картам

Банки «тюменской матрешки» доверяют владельцам кредитных карт и увеличивают размер лимита по ним, сообщает РБК Тюмень. Правда, в одном из субъектов складывается нетипичная ситуация.

Согласно статистике, Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Тюменской области с начала 2017 года средний размер лимита по кредитным картам вырос на 16,4% и достиг 54,2 тысяч рублей. В Югре данный показатель увеличился на 18% до 68,5 тысяч.

На Ямале зафиксирован один из самых высоких показателей по лимиту — 73,2 тысяч рублей. Больше только в Москве (98,4 тысячи), Чукотском автономном округе (83,6 тысяч) и Санкт-Петербурге (76,9 тысяч). Однако данный показатель находится в «отрицательной зоне» и сократился на 8%.

По мнению экспертов бюро, региональная ситуация отличается неоднородностью. Несмотря на то, что банки активно увеличивают темпы выдачи кредитных карт и средние размеры лимитов по ним. Однако в ряде субъектов они сокращаются.

«То есть кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском, чтобы минимизировать собственные потери. Ситуация усложняется тем, что «хороших» заемщиков становится меньше, ситуация с реальными доходами граждан далека от идеальной», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

В целом с начала года в России размер лимита по картам вырос на 14,9% и составил 55,3 тысяч рублей.