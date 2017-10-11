Путин: Государство должно контролировать криптовалюты

В ходе совещания, посвященного криптовалютам, президент Владимир Путин заявил, что цифровые деньги ничем не обеспечены и в случае «надувания пузыря» никто не понесет юридической ответственности, сообщает «Ведомости». Президент заявил, что современные банковские технологии открывают организациям новые возможности и делают жизнь удобнее, но одновременно отметил и риски. Например, возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, уход от налогов, финансирование даже терроризма. Поэтому регулировать их нужно, но так, чтобы «не нагородить лишних барьеров», заявил глава государства.

Государство возьмет под контроль выпуск и обращение криптовалют на территории России, подтвердил министр финансов Антон Силуанов.

«Договорились о следующем - о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения. Государство должно взять это все под контроль», - сказал министр.

По словам Силуанова, необходимо разработать и принять законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют. Однако он отказался говорить о конкретных параметрах, добавив, что в целом договорились, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне.

Путин 10 октября провел совещание об использовании технологий в финансовой сфере. В совещании приняли участие Силуанов, помощник президента Андрей Белоусов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Ольга Скоробогатова, а также генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.