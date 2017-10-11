В России скоро не будет «жилья экономического класса». Законопроект об этом в первом чтении приняла Госдума, пишут «Ведомости». Но квартиры «Сибпромстроя» в Сургуте никуда не пропадут – просто они будут называться не «экономклассом», а «стандартным жильем». Вскоре Минстрой должен утвердить свои требования к этому «стандартному жилью» – в виде минимальной и максимальной площади и другим параметрам. А пока что это просто переименование.
Что же будет с квартирами «Сибпромстроя»? Госдума отменит термин «жилье экономического класса»
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Сегодня в 20:27, просмотров: 182, комментариев: 1
Теперь все нищие, проживающие в эконом классе будут считаться средним классом, проживающим в жилье стандарт. Рост благосостояния на лицо.