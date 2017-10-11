​Bloomberg: в кулуарах Кремля идет борьба за место Дмитрия Медведва. Кто может его заменить?

В прессе и экспертом сообществе накаляется обсуждение кулуарных битв за министерские кресла в правительстве России после выборов президента 2018 года. Об этом пишет издание Bloomberg, которое славится «сливами» из Кремля. На этот раз речь идет о борьбе за кресло премьер-министра, которое сейчас занимает Дмитрий Медведев.

Как сообщает newsru.com со ссылкой на статью Bloomberg, в высших эшелонах власти обсуждается замена Медведева на более сильного политика, который сможет более эффективно восстанавливать экономику страны. Среди них называют, например, председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы и нашего земляка Сергея Собянина, а также министра промышленности и торговли Дениса Мантурова (на последнего как на молодого технократа так же «ставит» главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов).

Однако нельзя забывать и про то, что несколько сильных кандидатов могут в ходе аппаратных и политических битв нивелировать влияние друг друга, а заветное место займет далеко не самый сильный кандидат. Некоторые эксперты считают, что в 2008 году Дмитрий Медведев стал президентом России именно в ходе такого процесса. Не исключено, что таким же образом он сохранит свой премьерский пост.