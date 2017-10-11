7 октября в Нягани прошли соревнования по супер- и мотокроссу, сообщает пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр».
Главной целью мероприятие было направлено на популяризацию здорового образа жизни, привлечения детей и молодежи к занятиям мотокроссом, повышения спортивного мастерства спортсменов, организации досуга жителей и гостей города.
По результатам соревнований места распределились следующим образом:
Класс 125 куб.см. «Юноши 2-Т»:
- место - Чернышев Глеб (г. Нефтеюганск)
- место - Анисимов Александр (г. Мегион)
- место - Ханов Рустам (г. Югорск)
Класс 125 куб.см. «Юноши 4-Т»:
- место - Коровин Егор (г. Нефтеюганск)
- место - Дудоладов Данил (г. Нефтеюганск)
- место - Яматин Артем (г. Нягань , Центр «Патриот»)
Класс 250 куб.см.:
- место - Шишин Николай (г. Нефтеюганск)
- место - Боярский Александр (г. Нефтеюганск)
- место - Казаккулов Артур (г. Нягань, Центр «Патриот»).
Также, 8 октября на мототрассе МАУ ДО МО «Центр «Патриот прошел Кубок ДОСААФ России по мотокроссу в честь 90-летия со его дня образования.
По результатам Кубка места распределились следующим образом:
Класс 50 куб.см.:
- место - Кузнецов Иван (г. Сургут)
- место - Гринь Андрей (г. Нягань, Центр «Патриот»)
- место - Абакумов Александр (г. Советский)
Класс 65 куб.см.:
- место - Кунаев Ярослав (г. Нефтеюганск)
- место - Евдокименко Павел (г. Нефтеюганск)
- место - Яринский Семен (г. Советский)
Класс 85 куб.см.:
- место - Афанасьев Роман (г. Нефтеюганск)
- место - Самойлов Алексей (г. Сургут)
- место - Ишменев Кирилл (г. Мегион)
Класс «Open-2»:
- место - Никитин Александр (г. Нягань Центр «Патриот»)
- место - Ковязин Алексей (г. Нягань)
- место - Боярский Александр (г. Нефтеюганск).
Особенности сферы ЖКХ в Сургутском районе. Заместитель главы Дина Кузьмина // ONLINE 12 октября в 14.00