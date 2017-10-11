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​7 октября в Нягани прошли соревнования по супер- и мотокроссу,

7 октября в Нягани прошли соревнования по супер- и мотокроссу, сообщает пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр».

Главной целью мероприятие было направлено на популяризацию здорового образа жизни, привлечения детей и молодежи к занятиям мотокроссом, повышения спортивного мастерства спортсменов, организации досуга жителей и гостей города.

По результатам соревнований места распределились следующим образом:

Класс 125 куб.см. «Юноши 2-Т»:

  1. место - Чернышев Глеб (г. Нефтеюганск)
  2. место - Анисимов Александр (г. Мегион)
  3. место - Ханов Рустам (г. Югорск)

Класс 125 куб.см. «Юноши 4-Т»:

  1. место - Коровин Егор (г. Нефтеюганск)
  2. место - Дудоладов Данил (г. Нефтеюганск)
  3. место - Яматин Артем (г. Нягань , Центр «Патриот»)

Класс 250 куб.см.:

  1. место - Шишин Николай (г. Нефтеюганск)
  2. место - Боярский Александр (г. Нефтеюганск)
  3. место - Казаккулов Артур (г. Нягань, Центр «Патриот»).

Также, 8 октября на мототрассе МАУ ДО МО «Центр «Патриот прошел Кубок ДОСААФ России по мотокроссу в честь 90-летия со его дня образования.

По результатам Кубка места распределились следующим образом:

Класс 50 куб.см.:

  1. место - Кузнецов Иван (г. Сургут)
  2. место - Гринь Андрей (г. Нягань, Центр «Патриот»)
  3. место - Абакумов Александр (г. Советский)

Класс 65 куб.см.:

  1. место - Кунаев Ярослав (г. Нефтеюганск)
  2. место - Евдокименко Павел (г. Нефтеюганск)
  3. место - Яринский Семен (г. Советский)

Класс 85 куб.см.:

  1. место - Афанасьев Роман (г. Нефтеюганск)
  2. место - Самойлов Алексей (г. Сургут)
  3. место - Ишменев Кирилл (г. Мегион)

Класс «Open-2»:

  1. место - Никитин Александр (г. Нягань Центр «Патриот»)
  2. место - Ковязин Алексей (г. Нягань)
  3. место - Боярский Александр (г. Нефтеюганск).

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Сегодня в 19:27, просмотров: 133, комментариев: 0


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