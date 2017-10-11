​Премьер-министр Испании требует однозначного ответа от Каталонии, объявила она о своей независимости или нет

Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от Каталонии однозначного ответа: была объявлена независимость региона или нет, сообщает «Meduza».
Рахой заявил, что Мадриду необходимо знать четкую позицию Каталонии, что бы планировать дальнейшие действия.
Таким образом, в случае если Каталония формально объявит о своей независимости, то власти Испании будут готовы задействовать статью 155 Конституции, которая позволяет отстранить местное руководство от управления регионом для восстановления конституционного порядка.
Особенности сферы ЖКХ в Сургутском районе. Заместитель главы Дина Кузьмина // ONLINE 12 октября в 14.00