Госдума увеличила сумму штрафа для водителей, не пропустивших пешеходов

Госдума окончательно одобрила законопроект, увеличивающий штрафы для водителей, не пропустивших пешеходов, «пользующимся преимуществом в движении», в размере от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Ранее, за такое нарушение сумма штрафа составляла 1,5 тысячи рублей.

«Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.