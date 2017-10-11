Топилин: мы ни в коем случае не хотим и не будем ничего менять с точки зрения северных надбавок

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин во время своего рабочего визита в Югру прокомментировал данные об отмене северных, сообщают «stv».

По словам Топилина он всегда был противником каких-либо вмешательств в систему начисления заработной платы жителям северных территорий. Однако он подчеркнул, что не поддерживает отмену либо замену северных, заявляя, что эти инициативы принадлежат не его ведомству и не Правительству Российской Федерации.

«Все прекрасно понимают с экономической точки зрения, что, наверное, система северных надбавок и районных коэффициентов, она не совершенна и определенным образом не соответствует тем рыночным реалиям, которые сложились в стране за последние 25 лет. Допустим, в Москве уровень жизни, уровень цен гораздо выше, чем во многих, даже и в северных регионах. И уровень зарплат выше. При этом никаких коэффициентов и надбавок там нет, – прокомментировал Министр труда и социальной защиты РФ. – Поэтому эта система немножко архаична. Но всегда позиция министерства и позиция правительства заключалась в том, что мы ни в коем случае не хотим и не будем ничего менять с точки зрения северных надбавок и районных коэффициентов. Потому что, понимаете, зарплаты, они уже сложились такими, с учетом где-то без северных надбавок, где-то с северными надбавками и районными коэффициентами. Рынок сложил эти зарплаты. Поэтому не надо трогать и чесать там, где не чешется. Это очень чувствительная, очень болезненная тема для всех людей».