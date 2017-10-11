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Жители Югры готовы сменить место жительства ради новой работы

Компания HeadHunter выяснила, что в среднем почти каждый второй житель Югры готов сменить место жительства ради новой работы, сообщает "РБК Тюмень".

Больше всего желающих сменить место жительства в городе Радужный, где 58 процентов жителей будут рады обустроиться на новом месте. Стоит отметить, что самые крупные города Ханты-Мансийск и Сургут заняли последние позиции в данном рейтинге, набрав 38 и 29 процентов соответственно. Это указывает на то, что жители в таких городах удовлетворены условиями работы.

Данные hh.ru

Самыми привлекательными местами для переезда являются столицы – Москва и Санкт-Петербург, солнечные города Сочи и Краснодар, а также соседние региональные центры Екатеринбург и Тюмень.


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Сегодня в 16:36, просмотров: 84, комментариев: 0


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