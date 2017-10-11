Поклонская попросила генерального прокурора запретить «Христианское государство — Святая Русь» за экстремистскую деятельность

Наталья Поклонская направила запрос Генеральному прокурору России о принятии мер по запрету деятельности «Христианского государства — Святая Русь» за экстремистскую деятельность, сообщает «РБК».

«Сегодня мной направлен депутатский запрос генеральному прокурору России о принятии мер по запрету деятельности «Христианского государства — Святая Русь» путем реализации полномочий прокурора, предусмотренных ГПК РФ и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Помимо этого Поклонская просит генпрокурора вынести представление министру культуры Владимиру Мединскому «с требованием принять меры к устранению нарушений закона, путем отзыва прокатного удостоверения на фильм «Матильда». И пояснила, что именно сюжетная линия фильма «разжигает межличностную вражду среди отдельных групп населения на религиозной почве».